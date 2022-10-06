Врач Гуреева: игнорирование диабета 2 типа может привести к выпадению зубов
Повреждающий эффект объясняется опасно высоким уровнем сахара в крови.
Диабет 2 типа, который определяется накоплением сахара в кровотоке, может вызвать повреждение в областях, которых вы, возможно, не ожидаете. Некоторые симптомы — некоторые более тонкие, чем другие — могут даже появиться у вас во рту. Если их не лечить, они могут привести к потере зубов.
Одним из симптомов во рту, который легко пропустить, является сухость во рту. Сухость во рту возникает, когда ваши слюнные железы не производят достаточного количества слюны — обычно из-за того, что вы пьете недостаточно воды.
Резкий скачок уровня сахара в крови может иметь к этому отношение.
«Без слюны, которая увлажняет рот и омывает зубы, вы подвергаетесь риску кариеса и заболеваниям десен», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Кариес
Это еще один, более очевидный симптом, который также может быть вызван высоким уровнем сахара в крови.
Бактерии во рту вызывают кариес. Когда они реагируют на сладкие продукты, они выделяют липкую пленку, которую мы все знаем как зубной налет. Зубной налет содержит кислоты, которые разрушают ваши зубы.
«Чем выше уровень сахара в крови, тем больше запасов сахара и крахмала — и тем больше кислоты стирает ваши зубы».
Накопление зубного налета вызывает еще одну проблему, если его не удалить – раннее заболевание десен. Чем дольше зубной налет и зубной камень остаются на ваших зубах, тем больше они раздражают часть ваших десен вокруг основания ваших зубов, называемую десной. Со временем ваши десны опухают и легко кровоточат. Это известно как гингивит», - объясняет врач.
Накопление зубного налета вызывает еще одну проблему, если его не удалить – раннее заболевание десен. Чем дольше зубной налет и зубной камень остаются на ваших зубах, тем больше они раздражают часть ваших десен вокруг основания ваших зубов, называемую десной. Со временем ваши десны опухают и легко кровоточат. Это известно как гингивит», - объясняет врач.
Гингивит может привести к потере костной ткани вокруг зубов и углублению десен — и, в конечном итоге, к потере зубов.
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