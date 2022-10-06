Врач Гуреева: игнорирование диабета 2 типа может привести к выпадению зубов

«Без слюны, которая увлажняет рот и омывает зубы, вы подвергаетесь риску кариеса и заболеваниям десен», - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Кариес

«Чем выше уровень сахара в крови, тем больше запасов сахара и крахмала — и тем больше кислоты стирает ваши зубы».

Накопление зубного налета вызывает еще одну проблему, если его не удалить – раннее заболевание десен. Чем дольше зубной налет и зубной камень остаются на ваших зубах, тем больше они раздражают часть ваших десен вокруг основания ваших зубов, называемую десной. Со временем ваши десны опухают и легко кровоточат. Это известно как гингивит», - объясняет врач.