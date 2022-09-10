Эндокринолог Гуреева о признаках высокого сахара в крови «на ранних стадиях»

«Важно ежегодно проходить обследование на диабет», — заявила Гуреева. «Это делается с помощью обычных анализов крови, проводимых врачом. Таким образом, диабет можно выявить на ранних стадиях и лечить с помощью минимального количества лекарств».

Частое мочеиспускание

Повышенная жажда

Чрезмерный голод

Усталость, недостаток энергии

Затуманенное зрение

Порезы или синяки, которые медленно заживают

Необъяснимая потеря веса

Боль, онемение или покалывание в руках или ногах

Что такое диабет 2 типа?

«Диабет 2 типа — это серьезное заболевание, при котором инсулин, вырабатываемый вашей поджелудочной железой, не может работать должным образом. Или ваша поджелудочная железа не может вырабатывать достаточно инсулина. Это означает, что уровень глюкозы (сахара) в крови продолжает расти», - объясняет врач.

Повреждение нерва

Проблемы с ногами – язвы и инфекции

Потеря зрения и слепота

Выкидыш и мертворождение

Проблемы с почками

Сексуальные проблемы — например, проблемы с эрекцией или ее поддержанием