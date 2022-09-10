Эндокринолог Гуреева о признаках высокого сахара в крови «на ранних стадиях»
Диабет - коварная болезнь. Симптомы могут быть очень незначительными, и их легко не заметить, особенно если вы не знаете, что искать. Чтобы помочь людям заметить предупреждающие знаки, эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум поделилась неочевидными симптомами.
«Важно ежегодно проходить обследование на диабет», — заявила Гуреева. «Это делается с помощью обычных анализов крови, проводимых врачом. Таким образом, диабет можно выявить на ранних стадиях и лечить с помощью минимального количества лекарств».
Ранние признаки сахарного диабета 2 типа включают:
- Частое мочеиспускание
- Повышенная жажда
- Чрезмерный голод
- Усталость, недостаток энергии
- Затуманенное зрение
- Порезы или синяки, которые медленно заживают
- Необъяснимая потеря веса
- Боль, онемение или покалывание в руках или ногах
Что такое диабет 2 типа?
«Диабет 2 типа — это серьезное заболевание, при котором инсулин, вырабатываемый вашей поджелудочной железой, не может работать должным образом. Или ваша поджелудочная железа не может вырабатывать достаточно инсулина. Это означает, что уровень глюкозы (сахара) в крови продолжает расти», - объясняет врач.
Избыток сахара в крови опасен, потому что он повреждает кровеносные сосуды.
Менее насыщенная кислородом кровь может поступать к жизненно важным органам, таким как сердце. Когда жизненно важные органы не получают необходимых им кислорода и питательных веществ, они начинают функционировать менее эффективно.
Возьмем, к примеру, сердечную мышцу, которая может заболеть, если не получает достаточного количества кислорода и питательных веществ. Диабет 2 типа может привести к сердечным заболеваниям.
Мало того, это состояние может привести к:
- Повреждение нерва
- Проблемы с ногами – язвы и инфекции
- Потеря зрения и слепота
- Выкидыш и мертворождение
- Проблемы с почками
- Сексуальные проблемы — например, проблемы с эрекцией или ее поддержанием
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