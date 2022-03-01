Диабет 2 типа: 5 симптомов и ощущений на пальцах ног, предупреждающих о высоком уровне сахара
Диабет 2 типа становится проблематичным только в том случае, если не предпринимаются шаги для снижения высокого уровня сахара в крови. Это также включает в себя игнорирование тревожных и необычных симптомов, которые могут возникнуть из-за повышенного уровня сахара в крови, в том числе признаков, обнаруженных на пальцах ног.
Наличие диабета означает, что человек подвергается гораздо большему риску развития проблем с ногами.
Диабетическая невропатия чаще всего повреждает нервы в ногах и ступнях.
По словам доктора Праша Васа, консультанта по диабету и пищевой медицине диабета в больнице Лондон Бридж, явный признак которого можно наблюдать на пальцах ног.
Царапание пальцами ног может сигнализировать о прогрессирующем повреждении нерва, предупредил доктор Праш.
Когтеобразный палец — это состояние, при котором пальцы ног изгибаются в форме, похожей на коготь.
Другие явные признаки повреждения уровня сахара в крови в ногах включают:
- Истощение мелких мышц стопы.
- Нарастание кожи над точками давления на подошве.
- Некоторые люди могут испытывать проблемы с балансом.
«Повреждение нерва также может вызывать сильную боль, жжение или пульсацию, которые обычно усиливаются ночью», — предупредил доктор Праш.
Молоткообразные пальцы также являются явным признаком повреждения сахара в крови.
«Молоткообразный и молоткообразный пальцы ног — это состояния, при которых пальцы ног изгибаются в необычные формы, при этом пальцы ног направлены вниз», — сообщает Diabetes UK.
По данным органов здравоохранения, молоткообразные пальцы ног могут быть вызваны тем, что пальцы ног прижимаются к концам обуви или если мышцы и сухожилия в пальцах ног становятся короче и напряженнее.
Плохой контроль уровня сахара в крови может привести к сокращению мышц и укорочению сухожилий. После официального диагноза диабета 2 типа вам, как правило, потребуется внести изменения в образ жизни, чтобы стабилизировать уровень сахара в крови.
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Праш Вас
Здоровье
Консультант по диабету и пищевой медицине диабета в больнице Лондон Бридж.
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