Диабет 2 типа: 5 симптомов и ощущений на пальцах ног, предупреждающих о высоком уровне сахара

Истощение мелких мышц стопы.

Нарастание кожи над точками давления на подошве.

Некоторые люди могут испытывать проблемы с балансом.

«Повреждение нерва также может вызывать сильную боль, жжение или пульсацию, которые обычно усиливаются ночью», — предупредил доктор Праш.

«Молоткообразный и молоткообразный пальцы ног — это состояния, при которых пальцы ног изгибаются в необычные формы, при этом пальцы ног направлены вниз», — сообщает Diabetes UK.