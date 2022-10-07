Солодовое молоко сокращает время, необходимое для засыпания
Молоко содержит ингредиенты, которые заставляют ваше тело вырабатывать гормоны, вызывающие сон.
Большинство людей знают, как важен сон, но мало кто знает, как хорошо спать. Треть британцев спят меньше рекомендуемых часов. И люди, которые спят, часто находят его нарушенным. Но исследования показали, что несколько простых изменений в вашем образе жизни могут иметь большое значение — например, употребление солодового молока золотистого цвета.
"Напиток содержит ячменный солод, пшеничную муку и сгущенное молоко. Ученые считают, что витамины и минералы, содержащиеся в напитке, могут быть полезными. Солодовое молоко содержит витамины B и D, которые, как известно, улучшают сон. Витамин B12 помогает вырабатывать мелатонин — химическое вещество, которое регулирует циклы сна", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.
Небольшие исследования в прошлом показали, что солодовое молоко устраняет нарушения сна.
Это вызвано успокаивающим действием молока на ночь. В исследовании, примерно через час после того, как им дали молоко, животные произвольно стали меньше двигаться, и их равновесие было нарушено, что позволяет предположить, что они находились под действием седативных средств. Ученые объяснили, что эти эффекты были аналогичны эффектам популярного успокаивающего препарата под названием диазепам.
А обычное молоко?
Стакан обычного коровьего молока перед сном — более популярная традиция. Некоторые исследования показывают, что даже стакан этого молока может быть полезен перед сном — если еще не слишком рано.
"Молоко также содержит триптофан, который делает его полезным для сна", - объясняет Строков.
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