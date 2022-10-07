Солодовое молоко сокращает время, необходимое для засыпания

"Напиток содержит ячменный солод, пшеничную муку и сгущенное молоко. Ученые считают, что витамины и минералы, содержащиеся в напитке, могут быть полезными. Солодовое молоко содержит витамины B и D, которые, как известно, улучшают сон. Витамин B12 помогает вырабатывать мелатонин — химическое вещество, которое регулирует циклы сна", - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

А обычное молоко?

"Молоко также содержит триптофан, который делает его полезным для сна", - объясняет Строков.