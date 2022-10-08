Врач Андреева назвала 2 ключевых симптома, которые отличияют ковид от гриппа и простуды
Врач рассказывает, как отличить грипп от ковид, поскольку два вируса, получившие название «твиндемический», этой зимой будут бродить по стране.
Между коронавирусом, который становится все мягче с каждым новым вариантом, и совпадением симптомов, два признака, к счастью, могут помочь устранить любую путаницу. Обещание зимы в настоящее время выглядит довольно мрачно, поскольку случаи Covid и гриппа стремительно растут.
"Поскольку мы вступаем в первый зимний сезон без каких-либо ограничений, прогнозируется, что число случаев гриппа снова возрастет", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
В связи с беспрецедентно низким уровнем иммунитета в результате пандемии мировые лидеры в области здравоохранения призвали к оперативным действиям в ответ на надвигающийся сезон гриппа.
«Холодные месяцы не только вызывают повышенный уровень вируса гриппа, но также могут усугубить и спровоцировать другие респираторные заболевания, симптомы которых, как правило, схожи с гриппом и простудой. Два признака могут помочь вам отличить вирусы — агевзия и аносмия».
Ковид, охарактеризованный как респираторный вирус, поражающий ваши легкие и дыхательные пути, может оставить у вас каскад стойких симптомов, от кашля до головной боли. Что еще хуже, множество более легких симптомов может затруднить идентификацию.
Именно здесь на помощь приходят авгезия и аносмия, поскольку это «необычно для гриппа».
Когда вы больны, последнее, чего вы, вероятно, хотите, — это съесть горячий суп только для того, чтобы обнаружить, что на вкус он похож на горячую воду. Авгезия, также известная как потеря вкуса, является признаком.
Аносмия нацелена на ваш нос, лишая вас обоняния. Эти два ключевых признака позволяют дифференцировать респираторные вирусы в этот период.
Ранее МедикФорум писал о том, как ускорить обмен веществ.
Оставить комментарий