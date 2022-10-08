Врач Андреева назвала 2 ключевых симптома, которые отличияют ковид от гриппа и простуды

"Поскольку мы вступаем в первый зимний сезон без каких-либо ограничений, прогнозируется, что число случаев гриппа снова возрастет", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«Холодные месяцы не только вызывают повышенный уровень вируса гриппа, но также могут усугубить и спровоцировать другие респираторные заболевания, симптомы которых, как правило, схожи с гриппом и простудой. Два признака могут помочь вам отличить вирусы — агевзия и аносмия».