Нутрициолог Строков: жгучий перец содержат соединение, помогающее сжигать жир на животе

«Капсаицин — это вызывающее боль соединение, содержащееся в перце чили, и, по всем оценкам, это невероятная молекула. Он имеет широкий спектр преимуществ для здоровья, включая противовоспалительные и болеутоляющие свойства, но, что наиболее впечатляюще, он также может увеличить ваш метаболизм, что увеличивает скорость, с которой вы используете энергию и сжигаете жир. Это оказывает косвенное влияние на функцию сосудов и сопротивление усталости и, следовательно, на работоспособность. Капсаицин также может усиливать окисление жиров, расщепление жирных кислот», - говорит врач-нутрициолог Игорь Строков специально для МедикФорум.

У каждого из нас есть висцеральный жир в организме. В отличие от подкожного жира, он хранится глубоко внутри живота, защищая и изолируя ваши органы. Хотя это заставляет наши тела функционировать, слишком много этого может быть опасным.Хранение чрезмерного количества висцерального жира в организме может привести к целому ряду проблем, включая диабет 2 типа, болезни сердца и некоторые виды рака.К счастью, есть способы снизить этот риск за счет уменьшения жира на животе. Один из таких способов сделать это — добавить перец чили в свой рацион.Добавление потребления капсаицина к высокоинтенсивным интервальным тренировкам — или интервальным тренировкам с высокой интенсивностью, как мы это называем, — может еще больше увеличить скорость, с которой ваше тело сжигает калории, что делает его отличным тренировочным методом для сжигания всего жира в организме, включая жир на животе.Ранее МедикФорум писал о симптомах панкреотита.