Сухость кожи на разных участках тела может быть признаком заболеваний

«Если горят и сохнут губы, такое состояние называется хейлит, и это возможный симптом анемии, недостатка витамина А».

«Все анемичные люди в это время года страдают от сухости. И если у вас сохнут ноги – это тоже сигнал», - сказала Щербатова.

«Жалуетесь на сухость – подозреваем анемию, гипотиреоз, нарушение липидного обмена и идем разбираться к эндокринологам», - заявила специалист.