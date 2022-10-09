Сухость кожи на разных участках тела может быть признаком заболеваний
Врач Юлия Щербатова: у здорового человека кожа не должна сохнуть ни после умывания, ни под влиянием отопления в доме.
Дерматокосметолог Юлия Щербатова рассказала, что сухость кожи на разных участках тела может быть признаком тех или иных заболеваний. В частности, медик сообщила, какие нарушения могут скрываться за сухой кожей губ.
«Если горят и сохнут губы, такое состояние называется хейлит, и это возможный симптом анемии, недостатка витамина А».
Щербатова добавила, что если у женщин наряду с сухостью губ наблюдается сухость тканей на периферических участках – на руках, или на роговице глаз, то можно предположить нехватку эстрогенов. В этом случае лучше не тратить лишних денег на косметические средства, а обратиться к гинекологу.
Специалист отметила, что некоторые люди осенью жалуются на чрезмерно сухую кожу – такая особенность может указывать на наличие анемии.
«Все анемичные люди в это время года страдают от сухости. И если у вас сохнут ноги – это тоже сигнал», - сказала Щербатова.
Эксперт посоветовала тем, кто сталкивается в это время года с избыточной сухостью кожи, сдать анализ крови на содержание железа – его дефицит и способствует развитию анемии.
В целом, подчеркнула Щербатова, у человека со здоровым организмом не должно возникать проблемы сухой кожей. Если она все же возникает, это может говорить о разных патологиях.
«Жалуетесь на сухость – подозреваем анемию, гипотиреоз, нарушение липидного обмена и идем разбираться к эндокринологам», - заявила специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачами были названы доступные продукты для омоложения кожи.
Юлия Щербатова
Здоровье
кандидат медицинских наук, врач-дерматохирург, челюстно-лицевой хирург, дерматокосметолог
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