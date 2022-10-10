Врач подтвердил, что от холода не простужаются
Врач-иммунолог Андрей Продеус заявил, что холод не приводит к простуде - это очень распространенный миф. Простуда вызывается попаданием в организм вируса, а вовсе не переохлаждением.
Широко распространено мнение о том, что в холодную погоду люди чаще простужаются, если, к примеру, одеваются недостаточно тепло. Также, якобы, к простуде приводят сквозняки или активно работающие кондиционеры. Однако иммунолог Андрей Продеус подчеркнул, что это не соответствует действительности. Простуда - это следствие попадания в организм вируса простуды, который приносится туда не холодом, а в результате контакта с заболевшими людьми.
Вообще, респираторные болезни в нашем организме вызываются вирусами, бактериями и грибками. Если данных патогенов в организме нет, то никакое переохлаждение простуды не вызовет, равно как употребление мороженого или даже купание в холодной воде. Но если эти микроорганизмы существуют, то переохлаждение может их, что называется, пробудить.
Дело в том, что переохлаждение - это стресс, в результате которого ослабляется иммунная система. До поры до времени она сдерживала распространение какого-либо патогена, но при ослаблении иммунитета патоген может вырваться из-под контроля и начать распространяться. Вот почему полезно, как подчёркивает специалист, время от времени проверяться на разного рода очаги хронической инфекции вроде аденоидов, тонзиллита, кариеса и других бактериальных поражений полости рта и носоглотки. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Андрей Продеус
Здоровье
Врач-иммунолог, доктор медицинских наук и телеведущий
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