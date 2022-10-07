В каком случае человек может заболеть из-за переохлаждения: врач Продеус

«Есть мнение, что может продуть, что кондиционер или сквозняк вызывают болезни. Многие до сих пор так считают. Это миф», - сказал Продеус.

«Если в организме отсутствует патоген, то само по себе переохлаждение, в том числе употребление холодной воды или холодного мороженого, не приведет к развитию недуга», - подчеркнул иммунолог.