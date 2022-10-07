В каком случае человек может заболеть из-за переохлаждения: врач Продеус

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холодная погода

Переохлаждение как таковое не может стать причиной ОРВИ, однако заболеть после замерзания действительно возможно, констатируют врачи.

Может ли заболеть человек, продрогший из-за сквозняка или съеденного мороженого, озябший во время уличной прогулки? Ответом на вопрос поделился российский иммунолог Андрей Продеус.

Врач заметил, что относительно здоровым людям переохлаждение может грозить разве что дискомфортом.

«Есть мнение, что может продуть, что кондиционер или сквозняк вызывают болезни. Многие до сих пор так считают. Это миф», - сказал Продеус.

Медик подчеркнул, что заболевание возникает в том случае, когда в организм проникает его возбудитель, поражая  клетки, не способные защититься от него. Таким возбудителем может стать вирус, бактерия, грибок.

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«Если в организме отсутствует патоген, то само по себе переохлаждение, в том числе употребление холодной воды или холодного мороженого, не приведет к развитию недуга», - подчеркнул иммунолог.

В то же время переохлаждение может оказаться провоцирующим фактором развития заболевания, если в организме присутствует хронический инфекционный очаг -   например, у человека имеется нелеченный кариес или другие проблемы в полости рта, хронический тонзиллит, ушные инфекции. Дело в том, что в условиях холода организм включает ответные реакции – в результате могут активизироваться и «дремлющие» в нем патогены, из-за чего возникнет болезнь.

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Андрей Продеус
Андрей Продеус
Здоровье
врач педиатр-иммунолог, доктор медицинских наук, профессор
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