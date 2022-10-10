Врач объяснил связь между промокшими ногами и опасной болезнью сердца
Доктор медицинских наук Павел Воробьев: промокшие ноги могут довести человека до развития смертельно опасного заболевания сердца, известного как инфекционный эндокардит.
В интервью профессора Воробъева прозвучало объяснение той связи, которая может существовать между промокшими ногами и опасной болезнью сердца. Врач заметил, что переохлаждение и сырость неблагоприятно сказываются на человеческом организме, в том числе на состоянии миокарда. Промоченные ноги имеют к этому непосредственное отношение.
«Инфекционный эндокардит, который развивается при переохлаждении и сырости, раньше был известен как «окопная болезнь». Это как раз к вопросу мокрых ног. Данная патология может развиваться и в домашних условиях, она неприятная и тяжелая. Иногда смертельная», - рассказал Павел Воробьев, отвечая на вопросы URA.RU.
Также, по словам ученого, под влиянием сырости могут развиться воспалительные процессы во внутренних органах в виде обострившихся стрептококковых инфекций. Одно из их последствий – это ревматизм, ревматические атаки, поражающие органы, например, почки или сердце.
В случае промокших ног врач посоветовал не допускать замерзания – конечности нужно как можно быстрее вытереть досуха и согреть. Лучшим средством для этого профессор Воробьев назвал толстые «кусачие» шерстяные носки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что печень названа лучшим продуктом для поддержки организма в холода.
Павел Воробьев
Здоровье
председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор
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