Печень названа лучшим продуктом для поддержки организма в холода

«Осенью и зимой следует есть больше печени – этот продукт хорошо насыщает, а также содержит белок для производства белков иммунной системы», - объяснила Соломатина.

«Готовьте печень с имбирем и перцем – эти специи улучшают кровообращение и оказывают антиоксидантное действие, снижающее воспаление», - поделилась советом специалист.