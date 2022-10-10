Печень названа лучшим продуктом для поддержки организма в холода

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приготовление пищи

Употребление субпродуктов, конкретно печени оказывает хорошую поддержку организму и здоровью в сезон холодов, заявила диетолог Елена Соломатина.

В своем комментарии для News.ru медик назвала печень лучшим продуктом для поддержания активных функций организма в холодное время года.

«Осенью и зимой следует есть больше печени – этот продукт хорошо насыщает, а также содержит белок для производства белков иммунной системы», - объяснила Соломатина.

Специалист добавила, что печень является источником одного из важнейших для хорошего здоровья витаминов – витамин D. По словам Елены Соломатиной, большинство россиян подвержены дефициту данного микроэлемента.

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Помимо этого, в печени содержится другой помощник иммунной системы – витамин A. Благодаря ему в хорошем состоянии сохраняются слизистые ткани, играющие роль иммунного барьера для патогенов.

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«Готовьте печень с имбирем и перцем – эти специи улучшают кровообращение и оказывают антиоксидантное действие, снижающее воспаление», - поделилась советом специалист.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько вредно употреблять в пищу подсолнечное масло.
Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : укрепление здоровья, холодная погода, Елена Соломатина