Врач Андреева: сейчас больше шансов заболеть простудой, чем ковидом — как отличить

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Врач Андреева: сейчас больше шансов заболеть простудой, чем ковидом — как отличить


Число случаев заболевания COVID-19 растет, но также растет число случаев простуды и гриппа.


"Сегодня люди чаще страдают от кашля и простуды, чем от Covid. Многие люди болеют простудой. Это огромный рост. Мы видим уровни, которых не было с октября прошлого года. Их простудных заболеваний в три или четыре раза больше, чем случаев Covid, поэтому у вас больше шансов заболеть простудой, чем Covid", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


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Хотя люди чаще болеют простудой, чем ковидом, из-за мутации вируса становится все труднее отличить их друг от друга. Есть способ помочь людям определить, есть ли у них тот или иной вирус.


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«При простуде у вас чаще бывает насморк, при Covid насморк бывает не так часто. И чихание реже при ковиде. Если у вас действительно сильно болит горло, и вы не чихаете или нет других признаков, у вас меньше шансов простудиться, но это довольно сложно сказать».


Основными симптомами COVID-19 являются:

• Высокая температура
• Новый непрерывный кашель
• Потеря или изменение обоняния или вкуса
• Одышка
• Чувство усталости или истощения
• Боль в теле
• A головная боль
• Боль в горле
• Заложенность носа или насморк
• Потеря аппетита
• Диарея
• Чувство или тошнота

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