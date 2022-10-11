Врач Андреева: сейчас больше шансов заболеть простудой, чем ковидом — как отличить

"Сегодня люди чаще страдают от кашля и простуды, чем от Covid. Многие люди болеют простудой. Это огромный рост. Мы видим уровни, которых не было с октября прошлого года. Их простудных заболеваний в три или четыре раза больше, чем случаев Covid, поэтому у вас больше шансов заболеть простудой, чем Covid", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

«При простуде у вас чаще бывает насморк, при Covid насморк бывает не так часто. И чихание реже при ковиде. Если у вас действительно сильно болит горло, и вы не чихаете или нет других признаков, у вас меньше шансов простудиться, но это довольно сложно сказать».