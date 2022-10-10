Врач Андреева: 9 продуктов с высоким содержанием витамина С, которые снижают риск артрита

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Врач Андреева: 9 продуктов с высоким содержанием витамина С, которые снижают риск артрита


Употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, может помочь снизить риск артрита и проблем с суставами.


Артрит может быть болезненным и изнурительным состоянием. Хотя лекарства нет, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить или облегчить симптомы.

Как и при многих других заболеваниях, одним из таких способов является диета. Исследования показали, что витамин С помогает в производстве и поддержании коллагена, который составляет основную часть хряща.

Хрящ — это ткань, расположенная по всему телу, которая покрывает поверхности суставов.

Он действует как амортизатор в теле, но может быть поврежден из-за травмы или износа – остеоартрита.

"Употребление меньшего количества витамина С может увеличить риск развития воспалительного полиартрита — заболевания, поражающего как минимум пять суставов. Недостаточное потребление фруктов и овощей и витамина С было связано с повышенным риском развития воспалительного полиартрита (ИП). Люди с самой низкой категорией потребления витамина С, по сравнению с самой высокой, увеличили риск развития ИП более чем в три раза, скорректированное отношение шансов с 95-процентным доверительным интервалом", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.


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Потребление витамина С в естественных условиях может помочь людям с остеоартритом.

Рекомендуется поддерживать здоровый баланс витамина С. Он приносит пользу большинству людей с ранним остеоартритом.

Употребление в пищу следующих девяти продуктов может помочь максимизировать потребление витамина С естественным путем:
  • Перец
  • Апельсины
  • Грейпфрут
  • Клубника
  • Ананас
  • Брокколи
  • Фасоль
  • Киви
  • Цветная капуста


Людям с больными суставами и артритом может быть очень полезна брокколи



Ранее МедикФорум писал о пользе капусты для щитовидной железы.
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