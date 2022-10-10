Врач Андреева: 9 продуктов с высоким содержанием витамина С, которые снижают риск артрита





"Употребление меньшего количества витамина С может увеличить риск развития воспалительного полиартрита — заболевания, поражающего как минимум пять суставов. Недостаточное потребление фруктов и овощей и витамина С было связано с повышенным риском развития воспалительного полиартрита (ИП). Люди с самой низкой категорией потребления витамина С, по сравнению с самой высокой, увеличили риск развития ИП более чем в три раза, скорректированное отношение шансов с 95-процентным доверительным интервалом", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Перец

Апельсины

Грейпфрут

Клубника

Ананас

Брокколи

Фасоль

Киви

Цветная капуста