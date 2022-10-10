Врач Андреева: 9 продуктов с высоким содержанием витамина С, которые снижают риск артрита
Употребление в пищу продуктов, богатых витамином С, может помочь снизить риск артрита и проблем с суставами.
Артрит может быть болезненным и изнурительным состоянием. Хотя лекарства нет, есть шаги, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить или облегчить симптомы.
Хрящ — это ткань, расположенная по всему телу, которая покрывает поверхности суставов.
Он действует как амортизатор в теле, но может быть поврежден из-за травмы или износа – остеоартрита.
"Употребление меньшего количества витамина С может увеличить риск развития воспалительного полиартрита — заболевания, поражающего как минимум пять суставов. Недостаточное потребление фруктов и овощей и витамина С было связано с повышенным риском развития воспалительного полиартрита (ИП). Люди с самой низкой категорией потребления витамина С, по сравнению с самой высокой, увеличили риск развития ИП более чем в три раза, скорректированное отношение шансов с 95-процентным доверительным интервалом", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
Потребление витамина С в естественных условиях может помочь людям с остеоартритом.
Рекомендуется поддерживать здоровый баланс витамина С. Он приносит пользу большинству людей с ранним остеоартритом.
Употребление в пищу следующих девяти продуктов может помочь максимизировать потребление витамина С естественным путем:
- Перец
- Апельсины
- Грейпфрут
- Клубника
- Ананас
- Брокколи
- Фасоль
- Киви
- Цветная капуста
Ранее МедикФорум писал о пользе капусты для щитовидной железы.
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