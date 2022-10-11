Доктор Мясников: что вредит легким и как улучшить их здоровье?

«Осанка должна быть правильной – если человек сутулится, то его грудная клетка сужается, и в результате легким становится тесно в грудной клетке, они не могут до конца расправиться», - сообщил специалист.

Доктор Мясников поделился с россиянами советами о том, что можно предпринять, чтобы улучшить здоровье легких – органа, который оказывается особенно уязвимым в условиях сезонных холодов и инфекций. В частности, сказал Александр Мясников, для хорошей работы легких важно держать грудную клетку развернутой – сутулость вредит главному органу дыхания.Кроме того, легким вредит лишний вес, тем более ожирение. В этом случае ухудшается возможность дышать полноценно – в результате, со временем этом приводит к уменьшению объема легких, из-за чего человек становится склонным к возникновению заболеваний, затрагивающих дыхательные пути.Доктор Мясников заметил, что простым, общедоступным, при этом эффективным способом улучшить состояние своих легких является дыхательная гимнастика. Если периодически выполнять дыхательные упражнения, это хорошо помогает укрепить легкие, сделать их более устойчивыми к инфекционным возбудителям.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на развитие рака поджелудочной железы.

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