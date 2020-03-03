Доктор Мясников рассказал, чем коронавирус полезен для человечества

Популярный врач и ведущий телевизионного шоу о здоровье Александр Мясников сделал неожиданное заявление в своем телеграм –канале, посвященное захватившей мир эпидемии вируса COVID-2019.Доктор написал, что люди сейчас охвачены паникой во многом благодаря тому, что СМИ активно тиражируют эти новости.Ежегодно миллионы людей отправляются на тот свет по вине других болезней, и никто об этом не пишет.В конце своего сообщения Александр Мясников сделал вывод о том, что коронавирус полезен для человечества.Благодаря тому, что этот информационный повод занимает первые строчки новостей, никаких сомнений по поводу того, что Земля не готова к серьезной пандемии, не возникает.