Доктор Мясников рассказал, чем коронавирус полезен для человечества

александр мясников

Популярный врач и ведущий телевизионного шоу о здоровье Александр Мясников сделал неожиданное заявление в своем телеграм –канале, посвященное захватившей мир эпидемии вируса COVID-2019.

Доктор написал, что люди сейчас охвачены паникой во многом благодаря тому, что СМИ активно тиражируют эти новости. Но что было бы, если бы о вирусе не говорили ни слова? Никто в мире и не заметил бы эпидемии. Ежегодно миллионы людей отправляются на тот свет по вине других болезней, и никто об этом не пишет.

В конце своего сообщения Александр Мясников сделал вывод о том, что коронавирус полезен для человечества.Благодаря тому, что этот информационный повод занимает первые строчки новостей, никаких сомнений по поводу того, что Земля не готова к серьезной пандемии, не возникает.
Теги : коронавирус, Александр Мясников, эпидемия
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Доктор Мясников рассказал, чем коронавирус полезен для человечества