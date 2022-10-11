Рак поджелудочной железы: симптомы, которые нужно уметь замечать

Может развиться желтуха, когда белки глаз становятся желтыми, кожа становится зудящей, а моча темнеет.

Может возникать потеря аппетита, внезапное похудение на фоне привычного образ жизни.

По мере того, как опухоль увеличивается в размерах, усталость может ощущаться чрезмерной.

Также возможны «простудные» состояния, напоминающие лихорадку – с высокой температурой, ознобом и жаром.

Иногда данный тип рака вызывает «пищеварительные» расстройства, включая тошноту, диарею или запор, симптомы расстройства желудка.

Согласно новому исследованию Бирмингемского университета, рак поджелудочной железы часто пропускается при сканировании, и люди не получают своевременного лечения, которое бы позволило продлить или сохранить жизнь. Между тем, отмечают ученые, лечебная хирургия при данном заболевании эффективна только короткий период – вот почему так важна именно ранняя диагностика.В рамках исследования специалистами были изучены 600 сканированных изображений людей, с диагностированным раком поджелудочной железы в период с 2019 по 2021 год. Анализ показал, что в ряде случаев (36 процентов от общего числа) пациентам не удалось диагностировать рак при первом сканировании. Впоследствии, когда у людей обнаруживали опухоль, самым продолжительным оказался период 18 месяцев – именно столько прошло после первого осмотра, который при более детальном и щепетильном выполнении мог бы выявить наличие злокачественного образования.Авторы исследования считают, что необходимо повышать осведомленность о проблеме рака поджелудочной железы после визуализации и общих причинах, по которым рак поджелудочной железы может быть изначально пропущен. По их словам, «необходимо сделать больше» для возможности обнаруживать опухоли на более ранней стадии, прежде чем рак распространится в организме.Ученые подчеркивают, что из-за локализации визуализация рака поджелудочной железы, особенно на самых ранних стадиях, когда он мал, «очень сложна». Тем не менее, существуют симптомы, которые нужно уметь замечать.Заметив какие-то из перечисленных симптомов, следует записаться на прием к врачу и обседоваться.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как проявляется атаксия – неврологическое расстройство, вызываемое дефицитом витамина В12.

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