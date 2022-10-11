«Туман появляется при резком остывании теплых слоев воздуха, во время которого образуются капельки влаги», - напомнила Логина в интервью «Вечерней Москве».

«В тумане могут достаточно долго сохраняться споры плесневых грибов, вдыхать которые очень опасно», - добавила Надежда Логина.

Туман является распространенным природным явлением осенью.Объясняя, почему туман может быть вреден для здоровья, медик заметила, что в образовавшиеся влажные частицы могут проникать токсичные выбросы из внешней среды – особенно, если это туман в городе, в каком-нибудь промышленном районе. Кроме того, туманные капли влаги могут содержать в себе аллергены.Врач подчеркнула, что прогулки или пробежки в условиях тумана небезопасны для здоровья, поскольку при этом повышается вероятность вдыхания вредных веществ. Кроме того, в такую погоду опасно водить – во время тумана усиливается сонливость.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что из-за промокших ног повышается риск развития смертельно опасного заболевания сердца – инфекционного эндокардита.

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