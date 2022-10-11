Почему туман может быть вреден для здоровья
В появлении тумана может таиться определенная угроза для здоровья, констатировала иммунолог Надежда Логина.
Туман является распространенным природным явлением осенью.
«Туман появляется при резком остывании теплых слоев воздуха, во время которого образуются капельки влаги», - напомнила Логина в интервью «Вечерней Москве».
Объясняя, почему туман может быть вреден для здоровья, медик заметила, что в образовавшиеся влажные частицы могут проникать токсичные выбросы из внешней среды – особенно, если это туман в городе, в каком-нибудь промышленном районе. Кроме того, туманные капли влаги могут содержать в себе аллергены.
«В тумане могут достаточно долго сохраняться споры плесневых грибов, вдыхать которые очень опасно», - добавила Надежда Логина.
Врач подчеркнула, что прогулки или пробежки в условиях тумана небезопасны для здоровья, поскольку при этом повышается вероятность вдыхания вредных веществ. Кроме того, в такую погоду опасно водить – во время тумана усиливается сонливость.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что из-за промокших ног повышается риск развития смертельно опасного заболевания сердца – инфекционного эндокардита.
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Надежда Логина
Здоровье
врач аллерголог-иммунолог
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