Почему коронавирус особенно опасен для аллергиков
Врач-аллерголог Надежда Логина рассказала, что коронавирусная инфекция представляет особую опасность для жертв аллергии. Их может ожидать обострение данной патологии.
Даже после продолжительной по времени ремиссии, то есть полного отсутствия симптомов аллергии на протяжении длительного времени, жертвы этого расстройства могут столкнуться с резким ухудшением их состояния здоровья из-за COVID-19. Доктор Логина отмечала подобные проблемы у своих многочисленных пациентов. Причём иногда ремиссия без аллергии сохранялась на протяжении 10-15 лет и казалось, что человек уже окончательно забыл про свои проблемы.
Однако перенесенная коронавирусная инфекция вдруг как бы пробуждала аллергию и вновь вызывала хорошо забытые страдания. Правда, как отмечают специалисты, порой пробуждение аллергии может отмечаться и после гриппа, поскольку он также сильно бьёт по иммунитету. Аналогичная ситуация наблюдается и при некоторых других вирусных заболеваниях
Инфекции активизируют работу иммунной системы, а часто перенапрягают её. Всё это порой приводит к обострению самых разных хронических проблем со здоровьем, включая не только аллергию, но даже и ревматические процессы. К примеру, у человека может вдруг воспалиться межпозвонковая грыжа, о которой он и думать забыл, либо произойти какие-то другие проблемы. Причём даже в том случае, если он и не знал, что переболел коронавирусом, и сама болезнь прошла без всяких симптомов. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Надежда Логина
Медицина
врач аллерголог-иммунолог, автор метода лечения аллергических заболеваний «Аутолимфоцитотерапия»
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