Укрепляет сердце и сосуды, улучшает защиту от рака: чем еще полезен шиповник
По словам нутрициолога Иоланта Лангауэр, обычный шиповник является суперисточником витамина С, и в целом его польза для организма весьма многогранна.
В интервью «Москве 24» врач-нутрициоог заявила:
«Шиповник является продуктом-рекордсменом по содержанию витамина C. Богат витамином C и сушеный шиповник, хотя для получения пользы его нужно правильно заваривать».
Тем, кто использует сухие ягоды, Лангауэр посоветовала заливать их не крутым кипятком, а водой в 60 или 70 градусов, после чего их еще необходимо некоторое время настаивать.
Благодаря высоким дозам витамина C шиповник эффективно помогает укреплять иммунную систему, хорошо поддерживает организм при простуде.
«Если мы простужаемся, начинаем заболевать и в целом себя не очень хорошо чувствуем, то здесь шиповник может прийтись кстати», - сказала специалист.
Также, добавила нутрициолог, обилие витамина C, являющегося сильным антиоксидантом, делает шиповник полезным для профилактики онкологических заболеваний. Под воздействием стресса и других факторов в организме скапывается большое количество свободных радикалов – окислителей, способных разрушать целостность клеток, проецируя тем самым их злокачественные изменения. Витамин С, которого так много в шиповнике, будучи мощным антиоксидантом, уничтожает свободные радикалы – это замедляет старение организма и делает его лучше защищенным от возникновения рака.
Наконец, шиповник очень полезен для сердца.
«Шиповник рекомендован тем, у кого есть носовые кровотечения, варикозное расширение вен и другие сосудистые проблемы. Он содержит большое количество биофлавоноидов, которые укрепляют сосуды и сердце», - проинформировала Лангауэр.
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Иоланта Лангауэр
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врач-нутрициолог
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