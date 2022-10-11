Кардиолог Прокопова: при некоторых болезнях баня противопоказана

«Людям с заболеваниями сердца в фазе декомпенсации нельзя посещать баню. К этой категории недугов относятся инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь», - объяснила медик в комментарии телеканалу «Санкт-Петербург».

Кардиолог Прокопова рассказала о тех заболеваниях, при которых баня становится противопоказанной. В частности, ее посещение может быть опасным, если имеются проблемы с артериальным давлением, сердцем, сказала специалист.Также, добавила Прокопова, находиться в парилке не следует при имеющихся серьезных нарушениях дыхания.Отвечая на вопрос, врач уточнила, что легкое недомогание препятствием для этого не является. Но если присутствуют симптомы достаточно серьезного недомогания – с температурой, кашлем и насморком, – посещение бани противопоказано.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как погода с туманом может вредить здоровью людей.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.