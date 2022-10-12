Может ли гастрит перерасти в рак: объяснил врач Павлов

«Острая форма гастрита быстро проходит после прекращения воздействия на желудок агрессивных факторов, а вот хронический нуждается в лечении. Иначе болезнь будет прогрессировать, что впоследствии может привести к раку желудка», - сказал кандидат медицинских наук, беседуя с «Вечерней Москвой».

Дискомфорт в верхней части живота, напоминающий «голодные» боли

Беспричинная потеря аппетита и снижение веса.

Тошнота, рвота.

Гастрит, характеризуемый воспалением тканей желудка, может быть как острым, так и хроническим, напомнил в интервью медик. Павлов проинформировал, что развитие острого гастрита может произойти в результате агрессивного действия на желудок проникших в него кислот. В свою очередь, хронический гастрит вызывается бактерией Helicobacter pylori: заражение ею ведет к атрофии слизистой желудка.Врач Павлов объяснил, может ли гастрит перерасти в рак.Медик сообщил, какими симптомами обычно проявляется гастрит.Врач Павлов предупредил, что до 90 процентов случаев заболеваемости раком желудка в РФ развивается в тесной связи с предшествующим хроническим гастритом, который вызывается бактерией Helicobacter pylori.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, насколько опасен для человека лопнувший сосуд в глазу.

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