Может ли гастрит перерасти в рак: объяснил врач Павлов
По словам кандидата медицинских наук Павла Павлова, опасность гастрита часто недооценивают, тогда как его последствия могут быть очень тяжелыми.
Гастрит, характеризуемый воспалением тканей желудка, может быть как острым, так и хроническим, напомнил в интервью медик. Павлов проинформировал, что развитие острого гастрита может произойти в результате агрессивного действия на желудок проникших в него кислот. В свою очередь, хронический гастрит вызывается бактерией Helicobacter pylori: заражение ею ведет к атрофии слизистой желудка.
Врач Павлов объяснил, может ли гастрит перерасти в рак.
«Острая форма гастрита быстро проходит после прекращения воздействия на желудок агрессивных факторов, а вот хронический нуждается в лечении. Иначе болезнь будет прогрессировать, что впоследствии может привести к раку желудка», - сказал кандидат медицинских наук, беседуя с «Вечерней Москвой».
Медик сообщил, какими симптомами обычно проявляется гастрит.
- Дискомфорт в верхней части живота, напоминающий «голодные» боли
- Беспричинная потеря аппетита и снижение веса.
- Тошнота, рвота.
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Павел Павлов
Здоровье
кандидат медицинских наук, заведующий отделением диагностической и лечебной эндоскопии
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