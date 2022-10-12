Насколько опасен для человека лопнувший сосуд в глазу?

«Триггером давления, вызывающего кровоизлияние в глазу, может стать сильный кашель или сильное чихание, поднятие тяжестей, трение глаз или напряжение при дефекации. В результате сосудистой микротравмы выделяется кровь, которая распределяется либо фрагментарно, либо по всему глазному яблоку», - сообщил в комментарии «МедиФорум» офтальмолог Ирина Меликян.

«Оперативная помощь врачей необходима, если кровоизлияние вызвано травмой, а также если оно сопровождается нарушением зрения или сильным жжением в глазахх».

«Неоднократные разрывы глазных капилляров могут указывать на высокое кровяное давление. Если не лечить, в худшем случае это может привести к инсульту».

«тем, у кого время от времени лопаются сосуды в газах, следует проверять уровень сахара в крови».

Наши глазные яблоки усеяно тончайшими кровеносными сосудами. Разрыв такого капилляра может произойти по многим причинам – иногда для этого достаточно лишь некоторого напряжения.По словам специалиста, обычно лопнувший глазной сосуд не представляет серьезной угрозы для человека, но так бывает не всегда.В некоторых случаях это нужно сделать как можно скорее.Помимо этого, добавила Меликян, если сильное покраснение или кровоизлияние в глазах возникают несколько раз за короткий промежуток времени, пострадавшие должны уточнить причину этого у специалиста. Если возникшее покраснение не причиняет явного дискомфорта, но держится дольше двух дней, также записаться на прием к офтальмологу.Специалист предупреждает:Глазное кровоизлияние может указывать и на нарушения свертываемости крови, которые следует лечить. В этом случае могут также возникать необъяснимые синяки на теле.Метаболические нарушения, такие как сахарный диабет, часто влияют на глаза. ПоэтомуРанее портал MedikForum.ru писал о том, какие внутренние нарушения могут вести к появлению металлического привкуса во рту.

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