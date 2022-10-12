Шоколад поможет справиться с ПМС

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Шоколад поможет справиться с ПМС

Употребление шоколада облегчает болезненное течение менструаций. К такому выводу пришли эксперты из Турции. 

Для многих женщин шоколад и без того является самым прекрасным лекарством от тоски, поскольку после его употребления мозг выделяет гормоны удовольствия, повышающие настроение. Тем приятнее будет узнать, что к другим полезным свойством шоколада относят его способность противостоять тяжелым болезненным месячным. Правда, для достижения этого эффекта нужно употреблять не большое количество самого сладкого и приятного молочного шоколада, а пару кусочков тёмного горького - за несколько дней до ожидаемой менструации. 

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Кроме того, прослушивание расслабляющей музыки также помогает уменьшить дискомфорт в первый день месячных, как показало исследование, в котором приняли участие 84 будущих медсестры. Эксперты полагают, что этот эффект также объясняется выделением гормонов эндорфинов после употребления шоколада. А прослушивание музыки облегчает боль и является своего рода натуральным обезболивающим средством. 

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До 80% россиянок в течение своей жизни сталкивается с болями при менструациях. Они вызываются перенапряжением мышц вокруг матки, что перекрывает приток крови к этому органу и заставляет матку выделять химические вещества, вызывающие боль. К другим причинам дискомфорта при менструациях относят эндометриоз, миому, воспалительные заболевания органов малого таза и аденомиоз. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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