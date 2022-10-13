Эндокринолог Гуреева: приливы по ночам повышает риск инсульта на 70%

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Эндокринолог Гуреева: приливы по ночам повышает риск инсульта на 70%


Последние результаты подчеркивают озабоченность по поводу связи приливов со здоровьем сердца, особенно во время перехода к менопаузе.


Многие причины болезни, такие как высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина, хорошо изучены. Однако участие других состояний, таких как ночная потливость, немного более неоднозначно.

Гипергидроз сна, также известный как ночная потливость, имеет тенденцию возникать в эпизодах, степень тяжести которых варьируется от умеренной потливости до обильного потоотделения.

В совокупности известные как вазомоторные симптомы, ночная потливость и приливы связаны с большим количеством состояний во время менопаузы.

"Более 80 процентов женщин испытывают приливы во время переходного периода. Их всегда понимали из-за их сильного влияния на качество жизни, но в меньшей степени из-за их влияния на физическое здоровье. Хотя женщины могут рассчитывать на более долгую жизнь, чем мужчины, само по себе это не объясняет разницу в количестве людей, у которых развивается деменция, и ученые глубже изучают биологические вариации, которые могут лежать в основе этого эффекта", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.


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Нарушения сна являются одним из самых больших опасностей для женщин, переживающих менопаузу. Женщины, испытывающие ночную потливость, а не просто приливы, могут оказаться в еще более невыгодном положении.

Новое исследование дополняет растущее количество доказательств того, что симптомы менопаузы, такие как приливы и ночная потливость, могут значительно снизить качество жизни женщин и увеличить риск инсульта на 70%.


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