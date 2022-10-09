4 признака больных почек, которые стоматолог может обнаружить у вас во рту
Состояние полости рта может выявить наличие у вас заболевания почек
Если вы страдаете от язв во рту, это может быть признаком заболевания почек. Заболевание почек возникает, когда органы больше не могут эффективно фильтровать токсины из крови. Вы подвержены большему риску заболевания почек, если у вас диабет или высокое кровяное давление.
Это состояние также может привести к ксеростомии, которая представляет собой приводит к «изменению вкуса и сухости во рту».
«Когда рот пересыхает, повышается кислотность, а низкий pH может привести к агрессивному разрушению зубов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.
В конце концов, кариес может привести к потере зубов, поэтому, если вам пришлось удалить несколько зубов, это может быть связано с серьезной проблемой со здоровьем.
Симптомы заболевания почек, о которых следует знать, в том числе:
- Потеря веса
- Плохой аппетит
- Опухшие лодыжки, ступни или руки
- Сбивчивое дыхание
- Кровь в моче
- Бессонница
- Зудящая кожа
- Мышечные спазмы
- Тошнота
- Головные боли
- Язвы во рту
- Ксеростомия
- Агрессивный кариес
- Потеря зубов
Существуют и другие «двусторонние отношения между здоровьем полости рта и системным здоровьем».
«Бледные десны могут быть вызваны анемией, обычно вызванной дефицитом железа. У разных людей существуют некоторые цветовые различия, но нас больше всего беспокоят опухшие, изъязвленные или болезненные десны. Последующее наблюдение у врача может дать четкие ответы и душевное спокойствие всякий раз, когда появляются изменения, которые предполагают основные системные причины», - объясняет Андреева.
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