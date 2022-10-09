4 признака больных почек, которые стоматолог может обнаружить у вас во рту

«Когда рот пересыхает, повышается кислотность, а низкий pH может привести к агрессивному разрушению зубов», - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Потеря веса

Плохой аппетит

Опухшие лодыжки, ступни или руки

Сбивчивое дыхание

Кровь в моче

Бессонница

Зудящая кожа

Мышечные спазмы

Тошнота

Головные боли

Язвы во рту

Ксеростомия

Агрессивный кариес

Потеря зубов

«Бледные десны могут быть вызваны анемией, обычно вызванной дефицитом железа. У разных людей существуют некоторые цветовые различия, но нас больше всего беспокоят опухшие, изъязвленные или болезненные десны. Последующее наблюдение у врача может дать четкие ответы и душевное спокойствие всякий раз, когда появляются изменения, которые предполагают основные системные причины», - объясняет Андреева.