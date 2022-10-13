Крепкий сон не поможет водителю протрезветь

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Крепкий сон не поможет водителю протрезветь

Мнение о том, что что выспавшийся после обильного застолья водитель может сесть за руль, это опасное заблуждение. Исследователи из Индии подтвердили, что исчезновение алкоголя происходит с определенной скоростью, и сон не может её увеличить. 

Многие люди ошибочно считают, что если они крепко выпили на какой-то вечеринке, то уже утром следующего дня им можно спокойно садиться за руль. Однако исследование показало, что количество алкоголя в крови зависит от трёх основных факторов. Это общий объём выпитых накануне спиртных напитков, продолжительность их приёма и скорость, с которой человек поглощает алкоголь. При этом само спиртное уходит из нашего организма приблизительно со скоростью 1 единица в час. Напомним, что одна единица алкоголя - это приблизительно 20-30 г крепких напитков, маленький бокал вина или кружка пива. 

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На скорость исчезновение алкоголя из организма влияют разные факторы, включая стресс, пол человека, состояние его печени и количество полученной вместе со спиртным пищи. А вот мнение о том, что несколько часов сна быстро помогают протрезветь, ошибочно. Сон никак не увеличивает скорость вывода алкоголя из кровотока. 

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Но существует ли методы всё-таки ускорить этот процесс? Иногда люди пьют кофе или принимают холодный душ, и действительно это может быть полезно для регидратации и борьбы с похмельем. Но количество алкоголя в крови подобное не уменьшает. Если вам следующим утром требуется сесть за руль, вечером лучше вообще не употреблять алкоголь. Если же это не получается, чередуйте спиртное с безалкогольными напитками. Выбирайте лёгкие спиртные напитки, следите за тем, чтобы в одном бокале и рюмке было не более 1 единицы алкоголя. Если вы сможете выполнить все эти рекомендации, то через 6-8 часов сна вам можно будет садиться за руль. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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