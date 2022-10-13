Названы симптомы, характерные для рака мозга

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держаться за голову

При развитии рака мозга могут возникать как поведенческие проблемы, так и желудочно-кишечные расстройства, предупреждают врачи.

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Все виды рака головного мозга являются опухолями, но не все опухоли головного мозга являются злокачественными – с таким напоминанием выступили в прессе специалисты британской медицинской организации Cancer Research. Онкологи констатируют, что к появлению опухолей головного мозга ведет аномальный рост нейроклеток. Аномальные клетки могут находиться либо непосредственно в головном мозге, либо они могут начинать свое формирование в других частях тела, впоследствии перемещаясь и образуя вторичные опухоли головного мозга.

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По данным Cancer Research, симптомы рака головного мозга варьируются в зависимости от поражения конкретной части органа.
  • Желудочно-кишечные симптомы могут включать постоянное чувство тошноты или рвоту.
  • Другие признаки могут включать сонливость, психические или поведенческие изменения, в том числе проблемы с памятью или личностные изменения.
В свою очередь, служба здравоохранения NHS перечисляется следующие возможные симптомы рака головного мозга:
  • Головные боли.
  • Судороги (вплоть до припадков).
  • Прогрессирующая слабость или паралич на одной стороне тела
  • Проблемы со зрением или речью.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие женщины не могут назвать пяти признаков рака молочной железы.

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