Названы симптомы, характерные для рака мозга

Желудочно-кишечные симптомы могут включать постоянное чувство тошноты или рвоту.

Другие признаки могут включать сонливость, психические или поведенческие изменения, в том числе проблемы с памятью или личностные изменения.

Головные боли.

Судороги (вплоть до припадков).

Прогрессирующая слабость или паралич на одной стороне тела

Проблемы со зрением или речью.

Все виды рака головного мозга являются опухолями, но не все опухоли головного мозга являются злокачественными – с таким напоминанием выступили в прессе специалисты британской медицинской организации Cancer Research. Онкологи констатируют, что к появлению опухолей головного мозга ведет аномальный рост нейроклеток. Аномальные клетки могут находиться либо непосредственно в головном мозге, либо они могут начинать свое формирование в других частях тела, впоследствии перемещаясь и образуя вторичные опухоли головного мозга.По данным Cancer Research, симптомы рака головного мозга варьируются в зависимости от поражения конкретной части органа.В свою очередь, служба здравоохранения NHS перечисляется следующие возможные симптомы рака головного мозга:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что многие женщины не могут назвать пяти признаков рака молочной железы.

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