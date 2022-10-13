Названы симптомы, характерные для рака мозга
При развитии рака мозга могут возникать как поведенческие проблемы, так и желудочно-кишечные расстройства, предупреждают врачи.
Все виды рака головного мозга являются опухолями, но не все опухоли головного мозга являются злокачественными – с таким напоминанием выступили в прессе специалисты британской медицинской организации Cancer Research. Онкологи констатируют, что к появлению опухолей головного мозга ведет аномальный рост нейроклеток. Аномальные клетки могут находиться либо непосредственно в головном мозге, либо они могут начинать свое формирование в других частях тела, впоследствии перемещаясь и образуя вторичные опухоли головного мозга.
По данным Cancer Research, симптомы рака головного мозга варьируются в зависимости от поражения конкретной части органа.
- Желудочно-кишечные симптомы могут включать постоянное чувство тошноты или рвоту.
- Другие признаки могут включать сонливость, психические или поведенческие изменения, в том числе проблемы с памятью или личностные изменения.
- Головные боли.
- Судороги (вплоть до припадков).
- Прогрессирующая слабость или паралич на одной стороне тела
- Проблемы со зрением или речью.
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