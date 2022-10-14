Лютеин значительно уменьшает возрастную потерю зрения - список продуктов

"ВМД — это заболевание, при котором ухудшается центральная часть зрения человека. На ранних стадиях это может вызвать размытие и искажения. Когда это прогрессирует, прямые линии могут казаться шаткими, а пятна в глазах увеличиваются. ВМД может даже вызвать появление больших черных пятен в центре вашего зрения", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум.

"Люди, которые ежедневно употребляли лютеин в течение как минимум шести месяцев значительно улучшили плотность макулярного пигмента. Более высокие дозы добавки были связаны с «более быстрыми и значительными» улучшениями".

Капуста Кале 11,4 мг

Красный перец 8,5 мг

Шпинат 7,9 мг

Салат-латук 4,7 мг

Лук-порей 3,6 мг

Брокколи 3,3 мг

Горох 1,7 мг

Мысль о потере зрения, которая естественным образом ухудшается с возрастом, может быть пугающей. Но правильное питание — один из способов противодействия этому. Было показано, что лютеин, питательное вещество, содержащееся в определенных овощах, не только замедляет потерю зрения, но и улучшает зрение.Лютеин является частью группы химических веществ, которые придают многим растениям их особый цвет, известных как каротиноиды. Он содержится в зеленых листовых овощах, таких как капуста, шпинат, брокколи и горох. Лютеин также содержится в яичных желтках и может приниматься в качестве добавки.Недавние исследования показали, что он может быть полезен для предотвращения возрастной дегенерации желтого пятна — основной причины потери зрения.В исследовании было обнаружено, что у тех, кто регулярно принимал добавки с лютеином, поздняя стадия ВМД прогрессировала медленнее. Исследование не пыталось объяснить связь между ними.Люди, потреблявшие много лютеина, также имели повышенную «остроту зрения» — способность различать объекты на расстоянии. Они также лучше воспринимали четкие и четкие очертания очень маленьких объектов, что известно как «контрастная чувствительность».Ранее МедикФорум писал об опасности некоторых видов хлеба.

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