«Нечеткий мозг» может быть предупреждающим признаком инсульта: как он проявляется

«Синдром «нечеткого мозга» может быть предупреждающим признаком инсульта, вызванного тромбозом церебрального венозного синуса. Это происходит, когда в венозных синусах головного мозга образуются тромбы».

«внезапные когнитивные нарушения являются характерным признаком инсульта».

Некоторые состояния, ощущения и симптомы могут оказаться предупреждающими «красными флажками», которые сигналят, что вот-вот случится инсульт – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила врач-кардиолог Анна Панова. Она напомнила: инсульт считается опасным для жизни неотложным состоянием, вызванным прекращением кровоснабжения в части головного мозга. Данная патология, считавшаяся «возрастной, стала в последнее время чаще встречаться у людей после 40-45 лет.Кроме того инсульт может произойти в более молодом возрасте.Панова заметила, что пациенты, пострадавшие от инсульта, рассказывают о состоянии «нечетного мозга», из-за которого ощущали вялость, заторможенность в преддверии случившейся у них апоплексии. Кроме того, в этом состоянии человек может проснуться с «тяжелой» головой, головной болью.Анна Панова добавила, что в этом случае пострадавшему человеку также может быть трудно подбирать правильные слова, он внезапно теряет ход мыслей во время речи, испытывает умственное замешательство или трудности с пониманием других. Кардиолог подчеркнула, чтоРанее портал MedikForum.ru писал о том, что люди-«совы» подвержены большему риску сердечных заболеваний.

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