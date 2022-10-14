Люди-«совы» подвержены большему риску сердечных заболеваний

Раннее начало может быть трудным для многих, особенно когда наступает зима и восход солнца задерживается. Несмотря на это, часть людей продолжают оставаться «жаворонками», по-прежнему предпочитая раннее пробуждение. Другие люди, наоборот, чувствуют себя комфортно с наступлением ночи, но, как выяснили ученые, за такой комфорт им приходится платить. Специалисты Рутгерского университета опубликовали в журнале Experimental Physiology полученные данные, которые говорят, что люди-«совы» подвергаются большему риску сердечных заболеваний.Все дело в том, как меняются процессы в организме между утром и вечером, считают исследователи. Они предположили, что в организме «сов» снижается способность использовать и сжигать жир, необходимый для получения энергии. В результате он накапливается, увеличивая риск сердечных заболеваний и других состояний, ассоциированных с лишним весом и ожирением.В целом люди, которые встают рано, имеют явное преимущество в физической форме по сравнению с теми, кто предпочитает работать допоздна. Поскольку «жаворонки» более активны по утрам, им требуется больше жира для использования в качестве энергии, и поэтому они сжигают его гораздо интенсивнее во время физической активности, констатируют эксперты.Ученые пришли к таким выводам после наблюдения за участниками своего исследования в течение недели и оценки того, сколько энергии те использовали и сколько жира прибавляли в состоянии покоя и во время тренировок. Специалист сделали заключение, что хронотип людей влияет на метаболизм и действие гормонов, от которых зависит жировая прослойка, вес. Также с этим может быть связана активность. Было обнаружено, что «жаворонки» демонстрируют более высокий уровень физической подготовки, чем «совы» – те тяготеют к малоподвижности в течение дня.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что боль в трех областях тела может быть сигналом о повышении уровня холестерина.

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