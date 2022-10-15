Женская память на слова прочнее мужской

Норвежские исследователи провели метаанализ с участием более 350 тысяч человек. Он затронул многочисленные научные исследования, диссертации и прочие работы, опубликованные в научных журналах. Все они касались различий между мужской и женской памятью по целому ряду аспектов. Оказалось, что женщины лучше мужчин запоминают слова и извлекают их из своей памяти. Правда, преимущество это было не слишком значительным, но устойчивым.Практически все научные работы показали, что женщины на протяжении всей своей жизни лучше справляются с памятью на слова, чем мужчины. И если она слабеет в пожилом возрасте, то мужская память ослабевает ещё более сильно. Любопытным здесь было то, что уровень этого преимущества зависел от пола исследователей. Так, если эксперименты проводились женщинами-учеными, то в них женская память оказывалась более прочной, а если мужчинами, то менее прочной.Исследователи отмечают, что до сих пор учёных интересовали преимущественно мужские способности к запоминанию информации, однако в последние годы и женщины стали более активно включаться в эти эксперименты. Все они показывают, что большинство распространенных навыков интеллекта у мужчин и женщин развиты одинаково. Впрочем, какие-то более хорошо проявляются прекрасным полом, а какие-то сильным полом. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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