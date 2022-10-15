Женщин-врачей чаще зовут по имени

Американские учёные из Клиники Майо решили выяснить, насколько часто между врачами и пациентами возникают неформальные отношения. Одним из их проявлений является обращение пациента к доктору. Так, если он называет своего лечащего врача «доктор Смит», то это одно, а если просто Джон, то это показывает большую близость между ними. Всего исследователи проанализировали около 90 текстовых сообщений между 1 092 врачами и почти 15 000 пациентами.Оказалось, что около третий людей обращаются к своим врачам менее формально, то есть как раз по имени. Но к женщинам пациенты по имени обращались в два раза чаще, чем к их коллегам мужчинам. Любопытно, что был некоторый разброс в специализации врачей. Так, к медикам остеопатам также в два раза чаще обращались по имени, чем к врачам со степенью доктора медицины.Наконец к медикам первичного звена, то есть к врачам общей практики по имени обращались на 50% чаще, чем к врачам узким специалистам. А вот женщины-пациенты на 40% реже называли своих врачей по имени. Исследователи сделали поправку на демографические данные пациентов и врачей, включая их возраст и пол, но не учитывали возможные культурные, расовые или этнические нюансы. Они также не проверяли, как сами врачи относились к тому, чтобы пациенты обращались к ним менее формально. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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