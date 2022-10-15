Врач: храп говорит о высоком риске смерти во сне

«Храп может возникнуть при нарушении носового дыхания вследствие заболеваний в полости носа, полипов, кисты, искривления перегородки, хронического тонзиллита, лишнего веса», - перечислила Мальченко, беседуя с Ura.ru.

«Это одна из самых частых причин смерти человека во сне», - сказала специалист о храпе с остановками дыхания.

Медик рассказала о существовании разных видов храпа.Врач добавила, что храп может мешать человеку полноценно высыпаться, впоследствии у него возникают приступы сильной дневной сонливости, падение энергии и тонуса, снижение работоспособности. В случае осложненного храпа может развиться артериальная гипертензия, появляется повышенное внутричерепное давление.Самым опасным является храп, при котором происходят остановки дыхания. По словам Мальченко, люди с таким храпом подвержены высокому риску смерти во сне.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что отказ от завтрака грозит серьезными негативными последствиями для здоровья.

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