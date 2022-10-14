Отказ от завтрака грозит серьезными последствиями: диетолог Соломатина

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завтрак

В интервью диетолога Елены Соломатиной прозвучало предупреждение об опасности привычки игнорировать полноценный завтрак.

Диетолог Соломатина рассказала, что человеческому организму присуща природная потребность в пище утром. По словам специалиста, утром для него естествен прилив активности – это означает выработку определенных гормонов. Такая активность способствует и ускоренному метаболизму, быстрой переработке еды в утренние часы.

Диетолог уточнила, что обменные процессы организма подчиняются циркадным ритмам.

«В результате регулярного отказа от завтрака человек начинает больше есть в вечерний период, что чревато нарушением природных ритмов. Кроме того, со временем могут развиться серьезные проблемы со здоровьем», - об этом Соломатина сообщила «Вечерней Москве».

Эксперт заметила, что если человек не завтракает, он подвергается риску набора веса, проблем с высоким уровнем сахара в крови и диабета, болезней сердца, даже рака. Это происходит в связи с тем, что организм будет стремиться компенсировать не полученные за день калории, побуждая человека есть в поздние часы, когда усиливается жироотложение.

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Тем, кто жалуется на отсутствие желания есть утром, Соломатина посоветовала ужинать за четыре часа до сна.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были перечислены самые разрушительные для печени привычки.

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Елена Соломатина
Елена Соломатина
ЗОЖ
врач-диетолог
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