Отказ от завтрака грозит серьезными последствиями: диетолог Соломатина

«В результате регулярного отказа от завтрака человек начинает больше есть в вечерний период, что чревато нарушением природных ритмов. Кроме того, со временем могут развиться серьезные проблемы со здоровьем», - об этом Соломатина сообщила «Вечерней Москве».

Диетолог Соломатина рассказала, что человеческому организму присуща природная потребность в пище утром. По словам специалиста, утром для него естествен прилив активности – это означает выработку определенных гормонов. Такая активность способствует и ускоренному метаболизму, быстрой переработке еды в утренние часы.Диетолог уточнила, что обменные процессы организма подчиняются циркадным ритмам.Эксперт заметила, что если человек не завтракает, он подвергается риску набора веса, проблем с высоким уровнем сахара в крови и диабета, болезней сердца, даже рака. Это происходит в связи с тем, что организм будет стремиться компенсировать не полученные за день калории, побуждая человека есть в поздние часы, когда усиливается жироотложение.Тем, кто жалуется на отсутствие желания есть утром, Соломатина посоветовала ужинать за четыре часа до сна.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были перечислены самые разрушительные для печени привычки

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.