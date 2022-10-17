80% женщин не готовы к менопаузе

Социологи из Великобритании опросили чуть более 2 000 женщин по поводу того, какие чувства они испытывают по отношению к менопаузе. Возраст участниц опроса составил от 18 до 74 лет. Оказалось, что 80% из них ощущают себя неподготовленными к наступлению менопаузы, а 56% боятся её прихода. При этом среди молодых женщин в возрасте от 18 до 39 лет этот показатель составлял 71%.Опрос также продемонстрировал, что 63% представительниц прекрасного пола, которые в менопаузу ещё не вступили, не знали, что её симптомы могут проявиться за 10 лет до последней менструации. В целом, 80% участниц опроса ощущают неподготовленность к менопаузе, и лишь 17% знали, что им делать, и как предотвратить появление симптомов, либо бороться с ними.Среди рассматриваемых методов терапии менопаузы наиболее популярными остаются гели и таблетки для гормонозаместительной терапии. За ними в этом рейтинге идут средства для повышения увлажненности кожи и инъекции против морщин. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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