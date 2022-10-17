Некоторые возникающие ночью симптомы говорят о близости сердечного приступа

«При инфаркте миокарда различные признаки сердечно-сосудистых заболеваний, такие как одышка или боли в области сердца, могут возникнуть еще до начала приступа», - мнение врачей об этом приводится в ИноСМИ.

«Три самые подверженные риску сердечного приступа группы людей – это хроники с сердечно-сосудистыми заболеваниями, люди, ведущие нездоровый образ жизни, и имеющие предрасположенность к порокам сердца», - напомнили специалисты.

В некоторых случаях инфаркт миокарда заблаговременно «предупреждает» о себе.Ученые констатируют, что некоторые возникающие ночью, в преддверии сна или во время сна, могут говорить о близости сердечного приступа.Людям из группы риска они рекомендуют особенно внимательно относится к изменениям в состоянии организма и дискомфорту, возникающим ночью.В некоторых случаях за несколько дней до инфаркта ощущается боль в животе (его верхней части).Ощущение сдавленности горла и шеи, невозможность нормальных глотательных движений тоже может говорить о близости сердечного приступа. Если эти симптомы возникают ночью, следует обратиться к врачу.Часть перенесших инфаркт пациентов испытывают за некоторое время до приступа неприятные ощущения в челюсти, зубах. Которые в том числе могут возникать ночью.По наблюдениям кардиологов, при ишемии сердца, которая часто возникает как предшественница инфаркта, дискомфорт может ощущаться в левом плече и в конечностях.Ранее портал MedikForum.ru писал о нескольких правилах , соблюдение которых помогает сохранять здоровье сердца в повседневной жизни.

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