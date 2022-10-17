5 ключевых правил для сохранения здоровья сердца в повседневной жизни

«Поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы подниматься на лифте, или вставайте со стула во время долгого телефонного разговора, начинайте ходить по комнате – в обычной жизни должно быть больше моментов с интегрированным движением».

Компоненты табачного дыма разрушают эпителий – внутренний слой кровеносных сосудов. В результате те становятся истонченными, менее эластичными, более хрупкими. Все это делается человека подверженным атеросклерозу и сосудистым патологиям в виде ишемии, инфаркта, инсульта. Кардиолог подчеркнул: отказ от курения оказывает в высокой степени позитивное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.Михаэль Бем заявил изданию Focus, что одной из ключевых привычек для сохранения сердечного здоровья является двигательная активность в повседневной жизни.Интенсивная прогулка или легка пробежка, поездка на велосипеде или занятия на велотренажере. Кардиолог советует дважды в день по 15 минут тратить на физическую активность, несколько ускоряющую сердцебиение. Подобного рода занятия или упражнения отлично тренируют сосуды.Для профилактики болезней сердца эксперт посоветовал ориентироваться на питание с большим количеством фруктов и овощей, здоровых жиров (предпочтительно оливкового масла), большого количества рыбы и цельнозерновых продуктов. Рационе не должно быть слишком большого количества красного мяса, обработанных жиров и полуфабрикатов, которые обычно содержат много жира и сахара.Михаэль Бем подчеркнул, что профилактические медицинские осмотры крайне важны, поскольку они могут выявить повышенный уровень холестерина или артериального давления на ранней стадии. Коварство повышенного артериального давления и повышенного холестерина в том, что пациенты от этого не страдают. Более того, люди с повышенным давлением могут чувствовать себя в хорошей форме и не подозревать, какому риску они подвергаются из-за имеющейся недиагностированной и нелеченной гипертензии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что судороги в ногах могут говорить об имеющемся у человека тромбозе.

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