5 ключевых правил для сохранения здоровья сердца в повседневной жизни
Немецкий ученый-кардиолог Михаэль Бем перечислил в интервью несколько правил, соблюдение которых обеспечивает более значительную защиту для сердца и сохранение его здоровья.
Не курить. Компоненты табачного дыма разрушают эпителий – внутренний слой кровеносных сосудов. В результате те становятся истонченными, менее эластичными, более хрупкими. Все это делается человека подверженным атеросклерозу и сосудистым патологиям в виде ишемии, инфаркта, инсульта. Кардиолог подчеркнул: отказ от курения оказывает в высокой степени позитивное влияние на состояние сердечно-сосудистой системы.
Двигаться. Михаэль Бем заявил изданию Focus, что одной из ключевых привычек для сохранения сердечного здоровья является двигательная активность в повседневной жизни.
«Поднимайтесь по лестнице вместо того, чтобы подниматься на лифте, или вставайте со стула во время долгого телефонного разговора, начинайте ходить по комнате – в обычной жизни должно быть больше моментов с интегрированным движением».
Заниматься быстрыми физическими упражнениями. Интенсивная прогулка или легка пробежка, поездка на велосипеде или занятия на велотренажере. Кардиолог советует дважды в день по 15 минут тратить на физическую активность, несколько ускоряющую сердцебиение. Подобного рода занятия или упражнения отлично тренируют сосуды.
Придерживаться сбалансированного рациона. Для профилактики болезней сердца эксперт посоветовал ориентироваться на питание с большим количеством фруктов и овощей, здоровых жиров (предпочтительно оливкового масла), большого количества рыбы и цельнозерновых продуктов. Рационе не должно быть слишком большого количества красного мяса, обработанных жиров и полуфабрикатов, которые обычно содержат много жира и сахара.
Проверять уровень холестерина и АД. Михаэль Бем подчеркнул, что профилактические медицинские осмотры крайне важны, поскольку они могут выявить повышенный уровень холестерина или артериального давления на ранней стадии. Коварство повышенного артериального давления и повышенного холестерина в том, что пациенты от этого не страдают. Более того, люди с повышенным давлением могут чувствовать себя в хорошей форме и не подозревать, какому риску они подвергаются из-за имеющейся недиагностированной и нелеченной гипертензии.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что судороги в ногах могут говорить об имеющемся у человека тромбозе.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Михаэль Бем (Michael Böhm)
ЗОЖ
директор Клиники кардиологии, ангиологии и интенсивной терапии внутренних органов в Университетской больнице Саарланда, представитель Немецкого общества кардиологов
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