Гипоактивная щитовидная железа проявляется специфическим утренним признаком

«Усталость, вызывающая ощущение телесной разбитости или скованности, может быть одним из заметных признаков гипоактивной щитовидной железы. Такая усталость может возрастать медленно или же возникнуть как приступ внезапно, в результате чего вы едва можете поднять голову с подушки утром», - заметил Александр Юрочкин.

Щитовидная железа представляет собой небольшую железу в форме бабочки на шее, которая находится прямо перед трахеей (трахеей). Железа выделяет гормоны, которые регулируют ключевые функции тела, такие как обмен веществ. Недостаточная активность органа ведет к снижению выработки гормонов, и организм может реагировать на него самыми неприятными для нас способами – об этом в беседе с «МедикФорум» сообщил врач-эндокринолог Александр Юрочкин.По словам специалиста, гипотиреоз часто вызывается аутоиммунным заболеванием, известным как тиреоидит Хашимото: в этом случае железа подвергается атаке со стороны иммунной системы, которая повреждает ее и вызывает увеличение. Поврежденная железа, таким образом, не может производить достаточно гормонов. Это, в свою очередь, разрушает связи между нервами, спинными и головным мозгом, мышцами тела.Специфический утренний признак – усталость. Врач-эндокринолог констатирует, что для гипоактивной щитовидной железы характерна особая усталость, которая не проходит, даже если человек достаточно отдыхает и спит. Более того, пострадавший человек моет ощущать себя уставшим и разбитым уже утром.Некоторые люди с гипотиреозом также чувствуют сильную сонливость в дневное время до такой степени, что им трудно бодрствовать, добавил специалист.Также данное нарушение может проявляться такими симптомами, как сильная тяга к углеводам, запоры, повышенная чувствительность к холоду, депрессия.Эксперт рекомендует: если вы испытываете какие-либо из перечисленных симптомы, обязательно посетите врача, который, скорее всего, проверит уровень гормонов с помощью анализа крови.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы могут указывать на мерцательную аритмию.

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