Мерцательную аритмию часто не замечают: кардиолог говорит о симптомах

«Такие состояния сердцебиения могут сопровождаться беспокойством, одышкой, слабостью или головокружением, болью в груди», - дополнил Михаэль Бём.

Мерцательной аритмий называется фибрилляция предсердий. При данной патологии из-за локальных изменений ткани в стенке сердца электрическое возбуждение распространяется ненаправленным образом через две меньшие камеры сердца, предсердия. Нормального сокращения предсердий больше не происходит, вместо этого возникают быстрые и нескоординированные движения – мерцание. В результате кровь застаивается в предсердиях или течет медленнее.Немецкий кардиолог Михаэль Бём рассказал в интервью изданию Focus, что возникающая таким образом мерцательная аритмия способствует развитию инсульта. Из-за замедления кровотока могут образовываться тромбы. Если они уносятся током крови, то нередко попадают в мелкие мозговые сосуды и закупоривают их. Тогда поступление крови и кислорода к тканям головного мозга прерывается, что и приводит к инсульту.Кардиолог заявил, что мерцательная аритмия часто остается незамеченной. Она может возникать урывками и исчезать через некоторое время, поэтому люди не придают большого значения возникающим состояниям.По словам врача-кардиолога, здоровые люди чувствуют свое сердцебиение только после большой физической нагрузки или волнения. Многие люди с мерцательной аритмией замечают учащенное и нерегулярное сердцебиение даже в состоянии покоя, причем описывают его как неприятное сердцебиение или учащенное сердцебиение.Специалист посоветовал обращаться к врачу с пооными симптомами. Если ничего не предпринимать, существует риск развития перманентной фибрилляции предсердий, которая в какой-то момент уже не может быть преобразована в нормальный сердечный ритм даже с помощью устройств.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изжога может быть одним из признаков ишемической болезни сердца.

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