Гипотиреоз: изменение голоса сигнализирует о «крайне низком» уровне гормонов щитовидной железы

"Гипотиреоз может вызывать заметно заметные изменения голоса, такие как низкий голос, грубость, снижение диапазона и вокальная усталость. Дисфония, с другой стороны, может быть вызвана чрезмерной выработкой гормонов щитовидной железы или гипертиреозом", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

«Нарушения выработки гормонов могут повлиять на все системы организма. Щитовидная железа также может сжиматься или вторгаться в близлежащие структуры, когда она увеличивается или имеет новообразования внутри нее».