Гипотиреоз: изменение голоса сигнализирует о «крайне низком» уровне гормонов щитовидной железы
Гипотиреоз, вызывающий нарушение функций организма, может стать смертельным, если его не лечить. Поскольку железа изо всех сил пытается вырабатывать жизненно важные гормоны, симптомы становятся все более изнурительными.
При гипотиреозе железа в форме бабочки, расположенная в передней части шеи, вырабатывает достаточно гормонов щитовидной железы. Это вызывает замедление обмена веществ, которое характеризуется усталостью, туманом в голове и увеличением веса. Если низкие уровни не исправляются слишком долго, могут также произойти изменения в голосе человека.
"Гипотиреоз может вызывать заметно заметные изменения голоса, такие как низкий голос, грубость, снижение диапазона и вокальная усталость. Дисфония, с другой стороны, может быть вызвана чрезмерной выработкой гормонов щитовидной железы или гипертиреозом", - говорит эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.
Врач рассказала о некоторых причинах, по которым организм испытывает эти изменения.
Щитовидная железа выполняет чрезвычайно важную роль в организме. Гормоны щитовидной железы отвечают за гомеостаз организма, основные функции организма, включая скорость метаболизма, работу сердца и пищеварения, а также мышечный контроль.
«Нарушения выработки гормонов могут повлиять на все системы организма. Щитовидная железа также может сжиматься или вторгаться в близлежащие структуры, когда она увеличивается или имеет новообразования внутри нее».
Если проблемы с щитовидной железой являются причиной голосовых изменений, появление хриплого голоса, скорее всего, будет медленным и постепенным.
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