Помогут ли солнечные ванны избавиться от кожного зуда

Каплевидный псориаз - кожное заболевание, провоцируемое бактериальной инфекцией вроде острого фарингита или синусита. У некоторых людей имеется к нему наследственная предрасположенность. В течение нескольких недель после заражения на теле возникают многочисленные красные пятна размером от 2 до 15 мм, как правило, на туловище и верхней части рук и ног, а иногда на лице, кистях и ступнях. Порой данные пятна вызывают сильный зуд.Каплевидный псориаз является результатом избыточной иммунной реакции, когда наш организм противостоит инфекции и по ошибке бьёт по коже. Свою роль также может сыграть и стресс. Приблизительно в 60% случаев болезнь проходит спонтанно в течение нескольких недель или месяцев. Примерно в трети случаев развивается хронический псориаз, характеризующийся чешуйчатыми и зудящими бляшками на коже. Первое средство лечения - медицинский увлажняющий крем, который смягчает симптомы, но не устраняет их причину. Далее на помощь приходят кортикостероиды в виде крема или мази либо препарат кальципотриол, полученный на основе витамина D. Существует и комбинированные препараты для местного применения со стероидом бетаметазоном и кальципотриолом.Однако сыпь широко распространяется по телу, и применять такие мази просто непрактично. Альтернативным методом является фототерапия или воздействие на кожу ультрафиолетовым светом. Если таких методик в клиниках поблизости не предлагают, то с осторожностью можно выходить на солнце в полдень, но не более чем на 10 минут. Это может значительно улучшить состояние кожи. ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

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