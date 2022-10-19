«Иногда диабетики годами не понимают, что с организмом что-то не так. Чтобы замечать симптомы болезни, требуется знание того, что нужно искать», - сказала специалист.

«Пациенты с полиурией могут выделять более трех литров мочи в день, по сравнению с обычным дневным объемом на уровне около одного-двух литров. Для этого состояния характерны позывы к мочеиспусканию в ночное время», - предупредила Никитина.

Характерное для диабета повышение уровня сахара в крови может долгое время оставаться скрытым, вызывая поначалу не слишком серьезные симптомы, которые бывают просто проигнорированы. Об этом в беседе с «МедикФорум» сообщила терапевт Светлана Никитина, которая также подчеркнула: у двух людей, болеющих диабетом, его признаки могут и не совпадать.По словам врача, предупреждением об имеющемся диабете может быть полиурия – это один из наиболее распространенных симптомов недуга, с которыми сталкиваются многие заболевшие люди. Полиурия представляет собой более частое, чем обычно, мочеиспускание: кроме того, она проявляется выделением чрезмерного количества мочи каждый раз, когда человек мочится.Медик добавила, что подобно другим симптомам диабета, полиурия вызывается аномально высоким уровнем сахара в крови, вызывающим попытки организма избавиться от его излишков. Часть избытка глюкозы из крови попадает в мочу, где она втягивает больше воды – это приводит к необычно большому объему мочи, котором требуется выход.При подозрении на полиурию врач рекомендует записывать, сколько жидкости выпивается в течение дня и как часто возникают позывы в туалет. Также нужно обращать внимание, как много мочи выделяется при каждом его посещении. Следует проконсультироваться с врачом, если в течение нескольких дней наблюдается чрезмерное мочеиспускание, которое нельзя объяснить увеличением количества потребляемой жидкости или какими-то еще внешними факторами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно заподозрить наличие мерцательной аритмии.

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