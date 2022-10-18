Хирург Жаров назвал распространенные ошибки в лечении больной спины

«Массаж при боли в спине без назначения врача — это преступление», - сказал хирург, беседуя с «Москвой 24».

«Когда мазь уже не действует, а вы используете ее, вы совершаете ошибку», - подчеркнул он.

«У человека может быть язвенная болезнь желудка, эрозия, гастриты. Преоральный прием лекарств может спровоцировать рецидив или вызвать язву, которая в последующем может осложниться кровотечением», - предупредил хирург.

Специалист заметил, что многие люди с заболевшей спиной начинают записываться на массаж. По мнению Жарова, это серьезная ошибка, которую врач настоятельно порекомендовал не совершать никому в ситуации болей, возникший в спине.Жаров заметил, что причиной больной спины может быть межпозвонковая грыжа. Если болит именно из-за нее, то назначать массаж самому себе может быт очень опасно – лечением грыжи должен заниматься исключительно специалист. Также только врач должен принимать решение о проведении диагностических процедур, например, КТ.Как правило, грыжу пациенту диагностируют, когда он приходит к врачу после неудачных попыток самостоятельно справиться с болями в спине. Что обычно предпринимается – растирание мазями, прием обезболивающих. По словам Жарова, на этом этапе допускаются самые распространенные ошибки. В частности, люди не понимают, насколько небезопасно постоянно и бесконтрольно использовать анальгезирующие средства.Врач сообщил, что боли в спине могут возникать из-за патологий расположенных поблизости органов – в этом случае применение разогревающих средств может вредить.Что касается таблеток от боли, то их самовольный прием чреват развитием опасных процессов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что судороги в ногах могут быть признаком тромбов.

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