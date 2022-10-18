Хирург Жаров назвал распространенные ошибки в лечении больной спины
Хирург Евгений Жаров рассказала в интервью об ошибках, допускаемых по отношению к больной спине – одной из них врач назвал массаж.
Специалист заметил, что многие люди с заболевшей спиной начинают записываться на массаж. По мнению Жарова, это серьезная ошибка, которую врач настоятельно порекомендовал не совершать никому в ситуации болей, возникший в спине.
«Массаж при боли в спине без назначения врача — это преступление», - сказал хирург, беседуя с «Москвой 24».
Жаров заметил, что причиной больной спины может быть межпозвонковая грыжа. Если болит именно из-за нее, то назначать массаж самому себе может быт очень опасно – лечением грыжи должен заниматься исключительно специалист. Также только врач должен принимать решение о проведении диагностических процедур, например, КТ.
Как правило, грыжу пациенту диагностируют, когда он приходит к врачу после неудачных попыток самостоятельно справиться с болями в спине. Что обычно предпринимается – растирание мазями, прием обезболивающих. По словам Жарова, на этом этапе допускаются самые распространенные ошибки. В частности, люди не понимают, насколько небезопасно постоянно и бесконтрольно использовать анальгезирующие средства.
«Когда мазь уже не действует, а вы используете ее, вы совершаете ошибку», - подчеркнул он.
Врач сообщил, что боли в спине могут возникать из-за патологий расположенных поблизости органов – в этом случае применение разогревающих средств может вредить.
Что касается таблеток от боли, то их самовольный прием чреват развитием опасных процессов.
«У человека может быть язвенная болезнь желудка, эрозия, гастриты. Преоральный прием лекарств может спровоцировать рецидив или вызвать язву, которая в последующем может осложниться кровотечением», - предупредил хирург.
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Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Евгений Жаров
Здоровье
хирург, травматолог-ортопед ЦКБ Управления делами президента РФ
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