Врач предупреждает: холурия бывает ранним признаком патологии печени

«Холурия означает, что нормальный оттенок мочи становится более коричневым. Такое потемнение может быть одним из ранних заметных признаков проблем с печенью. Моча становится темной и-за повышения уровня билирубина», - сообщил специалист.

Ощущение боли или дискомфорта в верхней правой части живота.

Слабый или отсутствующий аппетит.

Сильное чувство усталости.

Тошнота.

Диарея.

Общее плохое самочувствие.

Проблемы со сном (бессонница).

Развитие болезней печени часто бывает связано с употреблением алкоголя. На первых стадиях такие заболевания зачастую протекают скрытно: если какие-то предупредительные симптомы и появляются, обычно их не очень много. Но один из ранних признаков поражения печени может быть заметен при посещении туалета – речь идет о таком явлении как холурия.Врач-гепатолог Владислав Савельев заметил в беседе с «МедикФорум», что, посещая туалет, нужно всегда обращать внимание на изменение своих выделений. В частности, на цвет мочи – ее потемнение может говорить о патологии печени.Савельев пояснил, что билирубин используется печенью для производства желчи, которая помогает организму переваривать пищу. Когда печень здорова, она не позволяет веществу накапливаться, выводя его большую часть из организма. Но при заболевании печени билирубин может накапливаться в крови и попадать в мочу.Наряду с холурией на патологию печени могут указывать также необычно светлый стул и желтуха (пожелтение кожи, глазных белков), добавил врач.В свою очередь, британская организация, исследующая болезни печени, British Liver Trust сообщает, что ранними предупреждающими признаками больной печени могут быть следующие состояния.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что возникающая ночью ксеростомия может указывать на резкий скачок сахара в крови.

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