Ранний признак повреждения печени алкоголем - гепатолог Южнова
Проблемы с печенью возникают, когда вы регулярно пьете алкоголь в избытке, К счастью, есть один «ранний» признак, который может стать тревожным звоночком.
Алкогольная жировая болезнь печени (АЖБП) вызывается употреблением большого количества спиртных напитков. Хотя на первых стадиях обычно не так много предупредительных признаков, гепатолог Алла Южнова делится с МедикФорум одним из первых.
"Частая диарея может указывать на проблемы с печенью. Изменение в привычках кишечника является одним из ранних симптомов заболевания печени, связанного с алкоголем. Хотя ранние стадии АЖБП обычно не вызывают многих предупреждающих признаков, диарея по-прежнему считается «ранним» симптомом", - говорит Южнова специально для МедикФорум.
Изменения в вашем стуле могут быть признаком другого симптома АЖБП — желтухи.
Как только болезнь печени становится «более серьезной», может возникнуть желтуха. Этот симптом описывает пожелтение вашей кожи и белков ваших глаз, но он также может проявляться изменениями стула.
"Желтуха может сделать ваш стул бледнее, чем обычно. Это связано с накоплением в организме желчи", - добавляет гепатолог.
Помимо диареи, к другим «ранним» симптомам АЖБП относятся:
- Боль в животе
- Потеря аппетита
- Усталость
- Диарея
- Общее недомогание
Хотя все эти признаки считаются симптомами заболевания печени, связанного с алкоголем, это состояние не всегда должно вызывать симптомы. Злоупотребление алкоголем может привести к повреждению печени, не вызывая никаких признаков.
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