Ранний признак повреждения печени алкоголем - гепатолог Южнова

"Частая диарея может указывать на проблемы с печенью. Изменение в привычках кишечника является одним из ранних симптомов заболевания печени, связанного с алкоголем. Хотя ранние стадии АЖБП обычно не вызывают многих предупреждающих признаков, диарея по-прежнему считается «ранним» симптомом", - говорит Южнова специально для МедикФорум.

"Желтуха может сделать ваш стул бледнее, чем обычно. Это связано с накоплением в организме желчи", - добавляет гепатолог.

Боль в животе

Потеря аппетита

Усталость

Диарея

Общее недомогание