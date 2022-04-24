Статины: цвет вашей мочи может сигнализировать о повреждении печени из-за препарата
Статины могут быть важным дополнением к жизни людей, борющихся с высоким уровнем холестерина. Маленькие таблетки, разработанные для контроля уровня и защиты сердечно-сосудистой системы от дальнейшего повреждения, могут многое предложить. Но они также поставляются со списком возможных побочных эффектов.
«Большинство людей, которым прописаны статины, хорошо переносят лечение и не испытывают серьезных побочных эффектов», — сказал доктор Афзал Сохаиб, консультант-кардиолог в больнице Веллингтона. На самом деле, в большинстве случаев статины будут приниматься всю жизнь. Однако, хотя это очень редко, в некоторых случаях статины могут вызывать более серьезные побочные эффекты».Одним из признаков, принадлежащих к этой категории, является поражение печени. Это происходит потому, что статины иногда могут вызывать повышение уровня ферментов, называемых трансаминазами, которые сигнализируют о воспалении в печени, пояснил врач.
Хотя этот признак считается «очень редким», важно проконсультироваться с врачом, если вы подозреваете его развитие. Одним из явных признаков поражения печени, вызванного статинами, является изменение цвета мочи. Если вы испытываете этот побочный эффект, ваша моча может стать темной.
Доктор Сохаиб сказал:
«Темная моча чаще всего является результатом обезвоживания. Однако это может быть признаком избытка потенциально опасных отходов в организме». В том числе билирубин. Билирубин описывает желтоватый пигмент, который образуется при нормальном распаде эритроцитов. В случаях поражения печени билирубин может просачиваться из печени в кровь и мочу, в результате чего моча становится более темной», — описал врач.
В результате туалет может быть единственным местом, где вы можете обнаружить потенциальное повреждение печени.
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Афзал Сохаиб
Здоровье
Врач, консультант-кардиолог в больнице Веллингтона.
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