Статины: цвет вашей мочи может сигнализировать о повреждении печени из-за препарата

«Большинство людей, которым прописаны статины, хорошо переносят лечение и не испытывают серьезных побочных эффектов», — сказал доктор Афзал Сохаиб, консультант-кардиолог в больнице Веллингтона. На самом деле, в большинстве случаев статины будут приниматься всю жизнь. Однако, хотя это очень редко, в некоторых случаях статины могут вызывать более серьезные побочные эффекты».





«Темная моча чаще всего является результатом обезвоживания. Однако это может быть признаком избытка потенциально опасных отходов в организме». В том числе билирубин. Билирубин описывает желтоватый пигмент, который образуется при нормальном распаде эритроцитов. В случаях поражения печени билирубин может просачиваться из печени в кровь и мочу, в результате чего моча становится более темной», — описал врач.