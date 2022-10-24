Проблемы со зрением могут предупредить о наступлении инсульта

«Исследования показали, что до 43 процентов пациентов с инсультом за неделю до него испытывают симптомы мини-инсульта или ТИА», - заявили эксперты.

Происходит внезапная потеря зрения в одном глазу, при этом может не быть дискомфорта или боли.

Верхняя или нижняя половина в поле зрения вдруг затемняется.

«Пациенты с мини-инсультом часто описывают нарушение, напоминающее им занавеску, которой закрывается поле зрения в одном глазу», - уточнили специалисты.

Инсульт представляет собой опасное для жизни повреждение головного мозга в результате нарушения его кровоснабжения. Считается, что данная патологи носит внезапный характер, но медики констатировали: иногда о наступлении инсульта предупреждают проблемы со зрением – они могут возникать за несколько дней или недель до мозгового удара.По словам врачей из Клиники Майо, такие проблемы со зрением могут возникать из-за развития транзиторной ишемической атаки (ТИА), которую перед настоящим инсультом переносит почти половина его жертв.При развитии ТИА, которую врачи называют основным предшественником большого инсульта, могут возникать следующие изменения в качестве зрения.Некоторые люди могут ощущать временное онемение, слабость или покалывание в одной руке или ноге, известное как парестезия.Внезапно возникающие проблемы со зрением – это тревожный признак, который может быть связан с инсультом, подчеркивают медицинские работники. При подозрении на мини-инсульт нужно обязательно обратится к врачу, обследоваться. По данным Клиники Майо, примерно у каждого третьего человека, перенесшего мини-инсульт, развитие настоящего инсульта произойдет уже в течение нескольких месяцев.Ранее портал MedikForum.ru писал о состоянии слабости как о симптоме, предупреждающем о развитии инсульта.

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