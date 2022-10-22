Резкая слабость является одним из первых признаков инсульта: врач Шарапова

«Чтобы последствия инсульта были минимальны, чрезвычайно важно вовремя распознать первые признаки заболевания», - подчеркнула Ольга Шарапова, беседуя со Sport24.

«Нарушение мимики, слабость в конечностях, а также неразборчивая речь. При появлении любого из перечисленных симптомов необходимо немедленно вызвать скорую помощь», - посоветовала эксперт.

Врач Шарапова рассказала в интервью, что инсульт или мозговой удар является следствием острого нарушения кровоснабжения мозга. Такому нарушению способствуют сужение, разрыв или закупорка мозговой артерии. Головной мозг вследствие данной патологии перестает получать нужное ему количество питательных веществ и кислорода, которыми его снабжает нормальный кровоток.Медик уточнила, какие изменения в состоянии человека могут возникать как первоначальные признаки инсульта. По словам профессора Шараповой, могут происходить внезапные, резкие ухудшения – например, может ощущаться крайне сильная слабость, когда человек буквально не может стоять на ногах, или ухудшается зрение, речь.Профессор Шарапова напомнила: при возникновении признаков инсульта помощь человеку должна быть оказана в течение ближайших 4 часов.Специалист считает, что взрослым людям следует проходить профилактические обследования сосудов мозга – это позволяет оценить предрасположенность к инсульту. Что также важно для его профилактики: знать свое артериальное давление и контролировать его.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что внезапная охриплость голоса может быть одним из признаков рака.

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