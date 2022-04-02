Инсульт: симптомы мини-инсульта проявляются у 43% пациентов за неделю до приступа

Симптомы микроинсульта

«ТИА — это то же самое, что и инсульт, за исключением того, что симптомы длятся недолго. Это потому, что циркуляция останавливается только на мгновение, прежде чем возобновиться. Это может вызвать внезапные симптомы, похожие на инсульт, такие как нарушения речи и зрения, а также онемение или слабость в лице, руках и ногах», — добавляет Национальная служба здравоохранения.