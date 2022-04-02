Инсульт: симптомы мини-инсульта проявляются у 43% пациентов за неделю до приступа
Исследования показывают, что до 43 процентов людей, перенесших инсульт, испытывают мимолетное состояние перед приступом.
Эти пациенты обычно сообщают о сильных головных болях, проблемах со зрением или трудностях с пониманием окружающих в дни, предшествующие инсульту.
Типы инсульта различаются по их причине, и большинство событий происходит, когда кровообращение прекращается из-за тромба. Однако, прежде чем полностью остановить кровоток, закупорка может привести к кратковременным нарушениям кровотока. Это известно как транзиторная ишемическая атака (ТИА), которая ненадолго прерывает кровообращение в части мозга, прежде чем оно восстановится.
Согласно ранним исследованиям, симптомы ТИА могут возникать у 43% пациентов за неделю до ишемического инсульта. В исследовании 2005 года ученые обнаружили, что почти каждый третий человек, переживший инсульт, перенес мини-инсульт до фактического события. Результаты показали, что у этих пациентов большинство симптомов мини-инсульта возникали в течение предшествующих семи дней.
Симптомы микроинсульта
Симптомы ТИА очень похожи на симптомы ишемического инсульта, но существуют тонкие различия. Предупреждающие признаки включают онемение или слабость в лице, руках или ногах, внезапное замешательство, проблемы с речью и проблемы с пониманием других. Но некоторые пациенты сообщают о проблемах со зрением или испытывают проблемы с пониманием других.
«ТИА — это то же самое, что и инсульт, за исключением того, что симптомы длятся недолго. Это потому, что циркуляция останавливается только на мгновение, прежде чем возобновиться. Это может вызвать внезапные симптомы, похожие на инсульт, такие как нарушения речи и зрения, а также онемение или слабость в лице, руках и ногах», — добавляет Национальная служба здравоохранения.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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