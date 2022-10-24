Умные лекарства не сделают здоровых людей умнее

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Умные лекарства не сделают здоровых людей умнее

Стимулирующие когнитивные функции препараты не слишком эффективны для здоровых людей. К такому выводу пришли ученые из Университета Нью-Йорка. 

Отпускаемые по рецепту лекарства, предназначенные для улучшения когнитивных функций при нарушениях развития нервной системы, не улучшают интеллект здоровых людей. Они даже могут снижать их продуктивность мозга, как показали новые наблюдения. В рандомизированном контролируемом исследовании 40 здоровых взрослых людей проходили лечение синдрома дефицита внимания с гиперактивностью метилфенидатом, дексамфетамином, а также модафинилом - стимулирующими бодрствование веществами. В контрольной группе участники получали плацебо. 

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За счёт так называемых умных препаратов участники исследования тратили больше времени и делали больше ходов, решая каждую проблему в сложной когнитивной задаче, чем когда им давали плацебо. Без значительного улучшения общей работоспособности все препараты ассоциировались со значительным сокращением эффективности. 

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Полученные данные подкрепляет идею того, что хотя данные умные лекарства и являются мотивационными, в результате увеличения усилий происходит потеря производительности. Это особенно верно для людей, которые набирали высокие баллы при приёме плацебо. Они в конечном итоге показывали производительность ниже среднего. В целом эти препараты производительность работы мозга не увеличивают, а вызывают регрессию к среднему значению и, по-видимому, оказывают более негативное влияние на тех, кто демонстрировал самые хорошие результаты на исходном уровне . (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)

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Университет Нью-Йорка

Здоровье

частный исследовательский университет США, расположенный в Нью-Йорке, один из наиболее известных и престижных высших учебных заведений мира

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