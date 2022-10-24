Умные лекарства не сделают здоровых людей умнее

Отпускаемые по рецепту лекарства, предназначенные для улучшения когнитивных функций при нарушениях развития нервной системы, не улучшают интеллект здоровых людей. Они даже могут снижать их продуктивность мозга, как показали новые наблюдения. В рандомизированном контролируемом исследовании 40 здоровых взрослых людей проходили лечение синдрома дефицита внимания с гиперактивностью метилфенидатом, дексамфетамином, а также модафинилом - стимулирующими бодрствование веществами. В контрольной группе участники получали плацебо.За счёт так называемых умных препаратов участники исследования тратили больше времени и делали больше ходов, решая каждую проблему в сложной когнитивной задаче, чем когда им давали плацебо. Без значительного улучшения общей работоспособности все препараты ассоциировались со значительным сокращением эффективности.Полученные данные подкрепляет идею того, что хотя данные умные лекарства и являются мотивационными, в результате увеличения усилий происходит потеря производительности. Это особенно верно для людей, которые набирали высокие баллы при приёме плацебо. Они в конечном итоге показывали производительность ниже среднего. В целом эти препараты производительность работы мозга не увеличивают, а вызывают регрессию к среднему значению и, по-видимому, оказывают более негативное влияние на тех, кто демонстрировал самые хорошие результаты на исходном уровне . ( ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.